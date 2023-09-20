Türkiye Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, bugün A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yapacağı toplantının ardından Alman hocanın sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan bugunkü yazısında, A Milli Takım'ın yeni hocasının Vincenzo Montella olduğunu öne sürdü.



LÖW REDDETTİ



TFF'nin ilk olarak Joachim Löw ile temas kurduğunu belirten Özbostan, Alman teknik adamın teklifi kabul etmediğini ifade etti..



MONTELLA DAHA AĞIR BASTI



Löw'ün ardından Abdullah Avcı ve Vincenzo Montella'yı gündemine alan Federasyon iki isimle de anlaştı. TFF Yönetimi içinde "yabancı" diyen olsa da Abdullah Avcı'ya destek veren bir grup da vardı. Yapılan müzakerelerde yabancı tercihinin daha ağır bastığı ve Montella'da karar kılındığı belirtildi.

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