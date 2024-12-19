Türkiye MİT: “PKK/PAJK'ın sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi”

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19/12/2024

Türkiye MİT: “PKK/PAJK'ın sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi”

Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PAJK'ın sözde sorumlusu "Nesrin Amed" kod adlı Yayla Kızılkaya'yı Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına 14 yaşındayken katılan terörist Kızılkaya, Türkiye, Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği silahlı terör eylemleri sebebiyle hedef listesine alındı.

MİT tarafından uzun süredir takip edilen terörist Kızılkaya, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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