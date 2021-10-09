Türkiye Norveç'i geçemedi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, 1-0 öne geçtiği maçta Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

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09/10/2021

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Türkiye Norveç'i geçemedi

Stefan Kuntz yönetiminde ilk maçına çıkan Türkiye A Milliler, Ülker Stadı'nda Norveç'i ağırladı.

Karşılaşmaya baskılı başlayan Türkiye 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Norveç 41. dakikada Thorstvedt'in golüyle beraberliği sağladı. 

Sahadan bir puanla ayrılan Ay Yıldızlılar, grupta Norveç'in arkasında 12 puanla 3. sırada kaldı. 14 puanlı Norveç ise ikinci sıradaki yerini korudu. 

Türkiye: 1 - Norveç: 1

Stat: Ülker

Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Serdar Aziz (Dk. 70 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 58 Berkan Kutlu), Berat Özdemir (Dk. 70 Taylan Antalyalı), Cengiz Ünder (Dk. 70 Yusuf Yazıcı), Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Kenan Karaman), Burak Yılmaz

Norveç: Nyland, Pedersen (Dk. 84 Ryerson), Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg (Dk. 75 Aursnes), Thorsby, Hauge (Dk. 75 Daehli), Elyounoussi, Thorstvedt (Dk. 75 Berisha)

Goller: Dk. 6 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 41 Thorstvedt (Norveç)

Sarı kartlar: Dk. 64 Berat Özdemir, Dk. 83 Yusuf Yazıcı, Dk. 90+2 Kaan Ayhan (Türkiye), Dk. 65 Thorsby, Dk. 90+5 Hanche-Olsen (Norveç)

09/10/2021 07:55
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TAGS: türkiye, norveç
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