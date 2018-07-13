Türkiye, Pakistan'a 30 ATAK helikopteri sattı

Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleşmiş oldu.

Daha önce, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlanmış ve bu ihaleyi Türkiye kazanmıştı.

Pakistan'la Türkiye arasında 4 Milgem Korvetinin satışına ilişkin anlaşmada imzalar da atılmış ,imza töreni Pakistan'ın Ravalpindi kentinde bulunan Savunma Üretimi Bakanlığı'nda yapılmıştı.

Bir seferde en yüksek rakamlı ihracat

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli satışı yapılan gemiler hakkında, "Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlandı ve bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık" demişti.