Türkiye para vermezse ölelim biz...

TÜRKİYE PARA VERMEZSE ÖLELİM BİZ… YANİ TÜRKİYE KAYNAK AKTARMAZSA, BİZ DAĞYOLUNDA ÖLMEYE DEVAM MI EDECEĞİZ? 20 KİŞİ OLDÜ 2 YILDA, 20 DE ONDAN EVVELİ. MÜDAHALE EDİLMEZSE 20 DE BUNDAN SONRA ÖLECEK, VE BAKALIM HANGİMİZ?

BU NASIL BİR HÜKÜMET, DEVLET. TAMİR YAPAMAZ, TEDBİR ALAMAZ, KAMULAŞTIRMA SORUNUNU ÇÖZEMEZ. TÜRKİYE PARA VERSE DE SORUN ÇÖZEMEYEN BU ACEMİLER TOPLULUĞU İLE DAHA ÇOK ÖLÜRÜZ BİZ, ÇOK ANNE BABA EVLATSIZ KALIR, EVLATLAR ÖKSÜZ…

Girne Dağ Yolu… Adı bed… Bu ülkede, o güzergah kadar insan canına mezar olan bir yol var mı? Herkesin canını yakan… Ölümle burun buruna getiren… Evlatları anne- babasız, anne- babaları evlatsız bırakan bu kadar tehlikeli bir güzergah var mı?

Sadece o yolun hikayesi, bu ülkedeki işbilmezliğin, sorumsuzluğun, umursuzluğun, insana değer vermemenin, gaylesizliğin, sevgisizliğin hikayesidir. Bu ülkede makam sahibi olanların ilk çözmesi gereken sorundur belki, dönüp bakan yok…

Senelerdir her gelen bize aynı hikayeyi anlatıyor. Yasalar yetersiz-miş… Kamulaştırma zor-muş… Mahkemeler hızlı karar vermez-miş. Müteahhit bırakıp kaçtı-mış… Bahane dinlemekten bıktık usandık, ama o yola can vermekten usanmadık

Tarih 29 Kasım 2016… Okula gitmek üzere evlerinden çıkan pırıl pırıl yürekler, eski bir okul minibüsü ile dikkatsiz bir kamyon şoförünün kurbanı olmuştu… 8 yıl yahu, koskocaman 8 yıl… 16 yaşındaki Sude Demirkıran ve 17 yaşındaki Yeliz Öztürk ile birlikte minibüs şoförü Denktaş Mutluel…

Ne o anne babaların gözlerinde yaş dindi, ne de kardeşlerinin, arkadaşlarının… 8 yıl önce o kazada ne konuştuksa, aradan geçen onca yılda da aynı şeyleri konuşmaya devam ediyoruz. Gelmiş geçmiş tüm iktidarlar, ulaştırma bakanları… “Üzüntülüyüz” dışında ne söylediler bize? Ders alan var mı?

4 Kasım 2022, Mustafa Karaca… 3 Aralık 2023 Joley Wayne… Arşivleri tarayın, 2013 yılında mesela, 6 kişiye mezar olmuş bu yol… Antony Paul Allen, Tolga Karakaş, Ahmet Karadayı, Gören Asker 20 yaşındaydı, evlilik hazırlıkları yapıyordu… Ve Aysel Türkyılmaz… 11 sene önceden bahsediyoruz

Çok uzağa gitmiyoruz. Geçen sene, böyle zamanlar… Tam tamına bir kazada 4 ölü… Hafızalarımızdan silindi. Neden? Çünkü tamamı yabancıydı, çok da oralı olmadık. Pratapbhaı Bhuabhaı Karavadra, Jayesh Keshu Agath, Anjali Makwana ve Pushtıben Heenaben Pathak… İsimlerini, olayı hepsini unuttuk…

Önceki gün bir kaza daha oldu… Pakistan uyruklu, 59 yaşındaki Munır Hussaın Choudhary… Polis raporunda, “kamyonun karşı şeride geçmesi” falan diyor. Hiç inanmıyorum, zaten o yılda şeritler birbirine girmiş durumda.

O yolda, hele o bölgede yaşanan kazalara baktığımızda, yolun deforme olduğunu, daraldığını, engebe bir hal aldığını, kapkaranlık olduğunu, iş araçları ile kendini kaybetmiş kiralık araç sürücüleri, otellere taşıma yapan gözü dönmüş şoförlerini görmemek mümkün mü? Hepsi bir araya gelince?

Bıktık bıktık. İnsan ister istemez soruyor kendine: Dünyanın neresinde ölüm bu kadar kolay? Dünyanın neresinde ölümler karşısında ülkeyi yönetenler bu kadar aciz ve çaresiz? Bahanelere sığınan ama kendine “devlet adamı” diyen cücelerden illallah artık…

Yolda, genişletme çalışmaları başladı. 10 yıl oldu yahu. Kamulaştırma bitmemiş da… Mahkeme varmış da… Müteahhit kaçmış da… Yahu devlet nedir devlet? Yüce devlet nasıl olur acaba? Bu cüce akıllı siyasetçilerle mi? Hükümet etmeyi icraat yapmaktan aciz bir çizgide sürdürenlerle mi?

Peki neden isyan etmez bu halk? Canı burnunda her gün ölümle yüz yüze gelen onlarca şirket çalışanı var o yolda. Ülkesinden yeni gelen, yolu, zorluğunu bilmediği halde deli gibi araba geçen 10’larca şoför var o yolda..

Bir çırpıda 20 tane ölü saydım, o yolda. Arşivleri zorlasam, 20 daha bulacağım, bir 20 daha… Ve o yol böyle kaldığı sürece, bir 20 ölü daha eklenecek bu listelere… Bu ülkeyi şimdi yönetenler halen kör kör bakmaya devam edecek mi?

Başbakan ne işe yarar, talimat verse ya… Maliye bakanı ne işe yarar, kaynak yaratsa ya… Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ne işe yarar, çözüm üretse ya… Yok, illa Türkiye para verirse olacak bu işler. Türkiye para vermezse, ölelim biz. Ve kim bilir sırada hangimiz?

8.45’DE YAYINDAYIZ

YORUM VE GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUM

GÜNAYDIN