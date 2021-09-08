Türkiye perişan oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 6. maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu.

Türkiye'de Çağlar Söyüncü, 44. dakikada ikinci sarı kartın ardından oyun dışında kaldı. Türkiye, bir sonraki maçında Norveç ile karşılaşacak.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Türk A Milli Futbol Takımı, Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da konuk olduğu Hollanda'ya 6-1 mağlup olarak liderliği rakibine kaybetti. Gruptaki diğer maçta Norveç, Cebelitarık'ı 5-1'lik skorla geçerken, Karadağ evinde Letonya ile 0-0 berabere kaldı.

G Grubu'ndaki güncel puan durumu şu şekilde:

1- HOLLANDA: 13 PUAN

2- NORVEÇ: 13 PUAN

3- TÜRKİYE: 11 PUAN

4- KARADAĞ: 8 PUAN

5- LETONYA: 5 PUAN

6-CEBELİTARIK: 0 PUAN

MİLLİLERİN KALAN MAÇLARI HANGİLERİ?

Türkiye'nin grupta kalan maçları ise şu şekilde:

Norveç

Letonya (D)

Cebelitarık

Karadağ (D)

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08/09/2021 08:30