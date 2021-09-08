Türkiye perişan oldu
08/09/2021
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 6. maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu.
Türkiye'de Çağlar Söyüncü, 44. dakikada ikinci sarı kartın ardından oyun dışında kaldı. Türkiye, bir sonraki maçında Norveç ile karşılaşacak.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Türk A Milli Futbol Takımı, Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da konuk olduğu Hollanda'ya 6-1 mağlup olarak liderliği rakibine kaybetti. Gruptaki diğer maçta Norveç, Cebelitarık'ı 5-1'lik skorla geçerken, Karadağ evinde Letonya ile 0-0 berabere kaldı.
G Grubu'ndaki güncel puan durumu şu şekilde:
1- HOLLANDA: 13 PUAN
2- NORVEÇ: 13 PUAN
3- TÜRKİYE: 11 PUAN
4- KARADAĞ: 8 PUAN
5- LETONYA: 5 PUAN
6-CEBELİTARIK: 0 PUAN
MİLLİLERİN KALAN MAÇLARI HANGİLERİ?
Türkiye'nin grupta kalan maçları ise şu şekilde:
Norveç
Letonya (D)
Cebelitarık
Karadağ (D)
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