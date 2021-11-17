Türkiye play-off oynayacak

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son hafta maçında Türkiye, Karadağ'a konuk oldu. Fatos-Beqiraj ve Kerem Aktürkoğlu'nun karşılıklı golleri ile ilk yarı 1-1 berabere tamamlanırken, Orkun Kökçü'nün ikinci yarıda bulduğu golle Milliler karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Grubun diğer karşılaşmasında Hollanda'nın Norveç'i yenmesi ile beraber Türkiye grubunu ikinci olarak tamamladı ve playoff vizesi aldı.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nu 1. 2. veya 3. olarak tamamlama ihtimalimizin olduğu 10. ve son hafta maçlarının ardından Türkiye, grubunu ikinci olarak tamamlamayı başardı ve playoffa katılma hakkı kazandı.

Maçın henüz başlarında Stefan Savic'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fatos Beqiraj, 4. dakikada Karadağ'ı öne geçiren golü attı. 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile beraberliği yakaladık. Abdülkadir Ömür'ün pasında Kerem, güzel bir dokunuşla topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi: 1-1 İlk yarı bu skorla tamamlandı.

60. dakikada Orkun Kökçü Milli Takımımızı öne geçiren golü attı. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Orkun Kökçü güzel bir vuruşla skoru 1-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti.

Grubun diğer karşılaşmalarında Hollanda, kendi sahasında Norveç'i 2-0, Letonya ise deplasmanda Cebelitarık'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçlarla beraber G Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Türkiye, playoff vizesi aldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu Puan Durumu

1- Hollanda: 23 puan, +25 averaj

2- Türkiye: 21 puan, +11 averaj

3- Norveç: 18 puan, +7 averaj

4- Karadağ: 14 puan, -1 averaj

5- Letonya: 9 puan, -3 averaj

6- Cebelitarık: 0 puan, -39 averaj

Play-off'lara 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım katılacak.

12 takımın yer aldığı elemelerde iki turu da geçen 3 takım 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Playoff sistemi

2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play off süreci bekliyor.



10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.



Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

Türkiye, playoff kura çekimlerinde seri başı olamayacak.

Playoffa kalan takımlar

TÜRKİYE

İskoçya

İsveç

Kuzey Makedonya

Portekiz

Rusya

İtalya

Polonya

Ukrayna

Galler

Bu habere tepkiniz:



17/11/2021 09:41