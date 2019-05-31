Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi açıldı

Türkiye’den baskı resim sanatçısı ve akademisyenlerden oluşan 14 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 90 eserden oluşan “Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılışında, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim görevlileri, sanatseverler ile misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Türkiye Sanatçıları adına Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Doyran ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından sanatçılara teşekkür plaketi takdim edilerek sergi kurdelesi kesildi. Yağlıboya, akrilik, baskı resimler, metal gravür, serigrafi, monotip yüksek baskı teknikleri kullanılarak hazırlanan eserlerin sergilendiği, “Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi”, 15 Haziran'a kadar 08.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.