“Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” açıldı

Türkiye’den baskı resim sanatçısı ve akademisyenlerden oluşan 7 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan “Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, YDÜ Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılışında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz başta olmak üzere, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ile rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim görevlileri, sanatçılar ve konuk misafirler hazır bulundu.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Türkiye Sanatçıları adına Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Nevin Yavuz ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz birer konuşma yaptı.

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Sergini açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Akdeniz Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden baskı resim sanatçısı ve akademisyenlerden oluşan 7 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan bu önemli sergide bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, son 8 ay içerisinde Türkmen, Tatar, Kırgız, Özbek ve diğer Türk Cumhuriyet ve topluluklarından gelen sanatçıların sergiler açtığını belirtti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Baskı Resim Sanatçı Rezidansının yedincisinin gerçekleştirildiğini belirterek, programın temel amacının çağdaş sanat alanında özellikle Türk dünyasındaki baskı resim sanatçılarına ev sahipliği yaparak atölye ve stüdyolarda gerçekleştirilecek olan özgün eserlerin, 15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi koleksiyonunda yer almasının sağlanması olduğunu kaydetti. Son 8 ay içerisinde kampüste 50’den fazla sergi gerçekleştiğini, halihazırda 9 serginin sanatseverlerle buluştuğunu, hedeflerinin ise yirmi bin esere ulaşmak olduğunu anlattı.

Açıklamada, Türkiye Sanatçıları adına konuşan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Nevin Yavuz’un da, Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında baskı resim yapmak üzere aldıkları davete şahsı ve arkadaşları adına çok onur ve gurur duyduklarını ifade ettiği kaydedildi.

Etkinlikte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz tarafından sergide yer alan sanatçılara teşekkür belgesi takdim edilerek sergi kurdelesi kesildi. Akdeniz Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 7 akademisyen sanatçının baskı resimler, metal gravür, serigrafi, linolyum yüksek baskı teknikleri kullanılarak hazırladığı eserlerin sergilendiği sergi, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.