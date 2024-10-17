Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, NATO karargahında Niyet Mektubu imzaladı

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17/10/2024

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Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, NATO karargahında Niyet Mektubu imzaladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ile Romanya ve Bulgaristan arasındaki askeri faaliyetleri kapsayan Niyet Mektubu'na imza attı.

 

Bakan Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katıldı.

 

Toplantı kapsamında Güler, Rumen mevkidaşı Angel Tilvar ve Bulgar mevkidaşı Atanas Zapryanov'la bir araya geldi.

 

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde yapılan törende Güler, Tilvar ve Zapryanov'la üç ülke arasındaki askeri faaliyetleri kapsayan Niyet Mektubu'nu imzaladı.

17/10/2024 20:07
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