Türkiye Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 Aşısında Sıranın 55 Yaşından Büyüklere Geldiğini Bildirdi

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19/04/2021

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Türkiye Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 Aşısında Sıranın 55 Yaşından Büyüklere Geldiğini Bildirdi

 Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı programında yeni bir safhaya geçildiğini, 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini belirtti.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek” ifadelerini kullandı.

19/04/2021 18:52
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TAGS: Türkiye, Sağlık, Kovid-19 Aşısı
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