Geçtiğimiz hafta yapılan U17 KKTC Badminton Milli Takım seçmelerinde, Türkiye Şampiyonasına katılacak kafile belli oldu…

Federasyon Başkanı Fırat Deniz’in yaptığı basın açıklamasında; Ankarada başlayacak olan U15 Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Milli Takımımızda 22 sporcunun bulunduğunu ve Milli Takım Baş antrenörlüğünü Seymen Deniz’in yardımcı antrenörlüğünü de Savaş Dursun’un yapacağı belirtildi…

Salı akşamı yapılan antrenmanı ve çalışmaları da yerinde takip eden Başkan Deniz, sporcularla birlikte antrenörler Seymen Deniz ile Savaş Dursun’a başarılar diledi…

Milli Takım kafilesi son antrenmanını Cuma akşamı yapacak ve 15 Şubat 2025 tarihinde adadan ayrılacak olan kafilenin idareciliğini de Eren Özuyanık yapacak…