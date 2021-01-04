Türkiye şampiyonu, corona servisinde gönüllü çalışıyor

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ebe olarak görev yapan ve uzun yıllardır sporla uğraşan Fadime Ayışık Karaca, ilk kez katıldığı vücut geliştirme şampiyonasında Türkiye birinciliğini elde etti. Sporcu kimliğinin yanında ebe olarak sağlık hizmetinde görev yapan Karaca, salgının çıktığı ilk günden beri corona virüsü servisinde gönüllü olarak çalışıyor. Yaptığı gönüllülükten dolayı mutlu olan Karaca, bu süreçte corona virüsüne yakalanmadığını belirtti.

20 yıldan fazla süredir sporla uğraşan Karaca, “Profesyonel sporculuğum 2’nci kademe antrenörlüğümü almamla birlikte başladı. Türkiye şampiyonluğum var, milli sporcuyum. Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ettim. Aynı zamanda Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ebe olarak görev alıyorum. Spor sayesinde bağışıklık sistemim güçlendi. Psikolojik olarak beni çok güçlü yapıyor. Sporun pandemi sürücünde beni ciddi anlamda koruduğunu düşünüyorum. Meslektaşlarım da sporun bu konuda avantajını yaşadığını söylüyorlar” dedi.

“BU SÜREÇTE FAYDALI OLMAYA ÇALIŞIYORUM”

Karaca, “İlk olarak aylarca normal covidli hastaların olduğu alanda çalıştım ardından gebe covidlilerin olduğu alana verildim. Gebe covid servisinde 3 aydır devam ediyorum. Bu süreçte hastalara fizyolojik olarak yardım etmenin yanında psikolojik olarak da yardımcı olmalıyız. Şu ana kadar pozitif olmadım. Bunu da sporcu olmamdan kaynaklı bağışıklık sistemimin güçlü olmasına bağlıyorum. Bu süreçte faydalı olmanın da psikolojime çok iyi geldiğini düşünüyorum” diye konuştu. (DHA)

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04/01/2021 09:47