Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi YDÜ’de açıldı

Türkiye’den 13 akademisyen sanatçı ile Yakın Doğu İlkokulu Resim öğretmenlerinden Selçuk Yalovalı’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan “Türkiye Sanatçıları Sergisi”, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına; Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, konuk sanatçılarla misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Türkiye Sanatçıları adına Antalya Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkanı ve Antalya Film konseyi Yürütme Kurulu üyesi Salih Yön ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından sergide yer alan sanatçılara teşekkür belgesi takdim edildi. Teşekkür belgeleri takdiminin ardından sergi kurdelesi kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.

Yağlı boya, sulu boya, akrilik ve karışık teknikler kullanılarak hazırlanan eserlerden oluşan sergi, 1 Temmuz tarihine kadar hafta içi, 08.00-16.00 saatleri arasında İletişim Fakültesi Sergi Salonu ziyarete açık olacak.