“Türkiye Sanatçıları Sergisi” YDÜ’de açıldı

Türkiye’den gelen 4 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 16 eserden oluşan “Türkiye Sanatçıları Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Türkiyeli Sanatçılar adına Gülay Yüksel ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.