Türkiye şehitlerine ağlıyor

Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Kuzey Irak'tan şehit haberi geldi.

EŞİ 3 AYLIK HAMİLEYDİ

Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı 31 yaşındaydı. 4 ay önce evlenen asker, baba olmaya hazırlanıyordu. Eşi 3 aylık hamileydi.

Zonguldak'ta yaşayan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi.

Uzman Onbaşı memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Telme köyünde toprağa verilecek.

AĞABEYİ 7 YIL ÖNCE GAZİ OLMUŞTU

Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın ağabeyi de askerdi. Ağabey Hüseyin Serinkan, 2016 yılında Suriye'nin El Bab bölgesinde yaşanan bir çatışmada gazi olmuştu.

Denizli'nin Tavas ilçesine bu kez acı haber gitti. Serinkan ailesi yasa boğuldu.

İZMİR'E ŞEHİT HABERİ GİTTİ

Teğmen Ramazan Günay, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapıyordu. Operasyon bölgesine geçici olarak gönderilmişti.



İzmir Buca ilçesinde yaşayan ailesi döneceği günü beklerken şehadet haberini aldı.

Anne Firdevs ve baba Ahmet Günay'a sağlık ekipleri müdahale etti.

TOKAT'TA ŞEHİT ACISI

Sözleşmeli Er Yasin Karaca 23 yaşındaydı. Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biriydi.



Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Acılı aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı.

GEÇEN YIL GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Şehit haberi giden bir diğer kent Malatya oldu. Sözleşmeli Er Emre Taşkın 22 yaşındaydı. Geçen yıl göreve başlamıştı.

Evlatlarının şehit olduğunu öğrenen ailesi gözyaşlarını tutamadı. Taşkın, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde toprağa verilecek.

SİNOP'TA ŞEHİT ACISI

Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi, Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.