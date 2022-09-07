Türkiye Sırbistan arasında kimlikle seyahat dönemi başlıyor

Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle seyahat için protokol imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimlikle seyahat protokolü ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turuna çıktı.

Erdoğan'ın Balkan turu kapsamındaki ilk durağı olan Saraybosna'da, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik" açıklamasını yapmıştı.

Sırbistan-Türkiye arasında da geçişler kimliksiz yapılacak

Balkan turu kapsamında bugün Sırbistan'a giden Erdoğan, "Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişleri konusunda uzlaşıya varılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokolün, iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye çıkaracağını söyledi.

Balkanlarda temaslarını sürdüren Erdoğan'ın son durağı ise Hırvatistan.

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07/09/2022 15:37