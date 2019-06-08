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Türkiye şov yaptı! Fransa'yı 2 golle geçti

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi.

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08/06/2019

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Türkiye şov yaptı! Fransa'yı 2 golle geçti

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye A Milli Takımı, güçlü rakibi Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

Konya'da oynanan karşılaşmada Milli Takım, 30. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Skoru belirleyen isim ise Cengiz Ünder oldu. Cengiz, 40. dakikada attığı golle Türkiye'yi 2-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda başka gol olmayınca karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

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TAGS: türkiye, fransa
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