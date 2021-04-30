Türkiye Sputnik V aşısının kullanımını onayladı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini duyurdu.

Türkiye Çin'in Coronavac, Prof. Dr. Uğur Şahin'in Almanya'da üretimini gerçekleştirdiği BioNTech aşısının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısını da aşılama programına alıyor.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini açıkladı.

Koca, "İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" dedi.

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30/04/2021 15:54