Türkiye Sputnik V aşısının kullanımını onayladı
Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini duyurdu.
30/04/2021
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini duyurdu.
Türkiye Çin'in Coronavac, Prof. Dr. Uğur Şahin'in Almanya'da üretimini gerçekleştirdiği BioNTech aşısının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısını da aşılama programına alıyor.
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini açıkladı.
Koca, "İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" dedi.