Türkiye Sputnik V aşısının kullanımını onayladı

Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini duyurdu.

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30/04/2021

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Türkiye Sputnik V aşısının kullanımını onayladı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini duyurdu.

Türkiye Çin'in Coronavac, Prof. Dr. Uğur Şahin'in Almanya'da üretimini gerçekleştirdiği BioNTech aşısının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısını da aşılama programına alıyor. 

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini açıkladı.

Koca, "İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" dedi.

30/04/2021 15:54
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TAGS: Türkiye, Sputnik V aşısı, HABERKIBRIS, koronavirüs,
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