Türkiye Süper Lig'de 26. haftanın görünümü

Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 üstünlük kuran lider Trabzonspor, puanını 63'e yükseltti. En yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile puan farkını 14'e çıkaran bordo-mavili takım, liderliğini sürdürdü.

Ligde bu hafta oynanan maçların 5'ini konuk takımlar, 4'ünü ise ev sahibi ekipler kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 4-4

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 0-2

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: 2-1

Beşiktaş-Altay: 1-0

Gaziantep FK-Adana Demirspor: 0-3

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 0-4

VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 2-0

Göztepe-Galatasaray: 2-3

Puan durumu

Ligde 26. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR 26 19 6 1 48 18 30 63 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 25 14 7 4 40 22 18 49 3.ADANA DEMİRSPOR 26 12 8 6 42 27 15 44 4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 25 13 4 8 36 23 13 43 5.FENERBAHÇE 26 12 7 7 40 30 10 43 6.BEŞİKTAŞ 26 11 8 7 37 32 5 41 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 26 11 7 8 44 40 4 40 8.ATAKAŞ HATAYSPOR 26 12 3 11 37 41 -4 39 9.YUKATEL KAYSERİSPOR 26 10 8 8 38 37 1 38 10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 26 10 6 10 31 39 -8 36 11.GAZİANTEP FK 25 10 5 10 32 34 -2 35 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 26 8 10 8 33 31 2 34 13.GALATASARAY 26 8 8 10 33 37 -4 32 14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 26 8 7 11 28 35 -7 31 15.KASIMPAŞA 26 7 8 11 36 38 -2 29 16.GÖZTEPE 26 7 6 13 31 38 -7 27 17.GZT GİRESUNSPOR 26 7 5 14 24 30 -6 26 18.ÇAYKUR RİZESPOR 26 6 5 15 22 44 -22 23 19.ALTAY 26 6 4 16 26 39 -13 22 20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 25 4 4 17 20 43 -23 16

27. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:

25 Şubat Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Medical Park)

26 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

27 Şubat Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)

13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

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22/02/2022 09:09