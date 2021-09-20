Türkiye Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

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20/09/2021

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Türkiye Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Çaykur Rizespor-Altay: Ümit Öztürk

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

22 Eylül Çarşamba:

17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

23 Eylül Perşembe:

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

20/09/2021 13:20
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TAGS: türkiye, süper lig, hakem
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