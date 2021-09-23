Türkiye Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Süper Lig'in 7. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Ligde haftanın açılış maçında Altay ile Beşiktaş, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Altay-Beşiktaş (Bornova Aziz Kocaoğlu)

25 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep (Yeni Adana)

26 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

27 Eylül Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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23/09/2021 09:47