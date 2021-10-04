Türkiye süper ligde görünüm
Türkiye süper ligde 8. hafta maçları tamamlanırken, Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.
04/10/2021
Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları sona erdi.
Sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Fenerbahçe, 19 puanla liderliğini sürdürdü.
Ligde Trabzonspor haftayı 18 puanla ikinci, Beşiktaş ise 17 puanla üçüncü sırada tamamladı.
Süper Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: 1-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 3-1
İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: 1-2
Göztepe-GZT Giresunspor: 0-1
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-2
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 2-1
Gaziantep-Altay: 4-1
Çaykur Rizespor-Galatasaray: 2-3
Puan durumu
Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.FENERBAHÇE
|8
|6
|1
|1
|12
|6
|6
|19
|2.TRABZONSPOR
|8
|5
|3
|0
|16
|8
|8
|18
|3.BEŞİKTAŞ
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|17
|4.ATAKAŞ HATAYSPOR
|8
|5
|1
|2
|16
|6
|10
|16
|5.ALTAY
|8
|5
|0
|3
|15
|13
|2
|15
|6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|8
|3
|5
|0
|12
|8
|4
|14
|7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|8
|4
|2
|2
|14
|11
|3
|14
|8.GALATASARAY
|8
|4
|2
|2
|13
|12
|1
|14
|9.AYTEMİZ ALANYASPOR
|8
|4
|2
|2
|8
|11
|-3
|14
|10.ADANA DEMİRSPOR
|8
|3
|3
|2
|14
|12
|2
|12
|11.YUKATEL KAYSERİSPOR
|8
|3
|2
|3
|10
|9
|1
|11
|12.GAZİANTEP
|8
|3
|2
|3
|10
|11
|-1
|11
|13.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|8
|2
|3
|3
|11
|9
|2
|9
|14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|8
|2
|2
|4
|8
|12
|-4
|8
|15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|8
|2
|0
|6
|8
|10
|-2
|6
|16.KASIMPAŞA
|8
|1
|3
|4
|8
|12
|-4
|6
|17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|8
|2
|0
|6
|7
|16
|-9
|6
|18.GÖZTEPE
|8
|1
|2
|5
|7
|12
|-5
|5
|19.GZT GİRESUNSPOR
|8
|1
|2
|5
|3
|9
|-6
|5
|20.ÇAYKUR RİZESPOR
|8
|0
|1
|7
|6
|19
|-13
|1
9. hafta
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının programı şöyle:
15 Ekim Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
16 Ekim Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
17 Ekim Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)
16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
18 Ekim Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)