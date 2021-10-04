Türkiye Süper Lig'de vahim tablo! 8 haftada rekor sayıda hoca değişikliği

Teknik direktör değişikliğinin en fazla olduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Süper Lig'de henüz ilk 8 haftada 8 hoca ile yollar ayrıldı. İşte 8 haftalık bölümde sırasıyla hoca hoca değişikliğine giden takımlar. Türkiye, şu anda dünyada en çok hoca değişikliği yaşanan lig konumunda.

Kasımpaşa, ligini ilk haftasında genç teknik direktör Şenol Can ile yolları ayırdı. 38 yaşındaki antrenörün pro lisansı olmadığı için bu ayrılığın yaşandığı iddia edildi.

KAYSERİ DE PAŞA'YI TAKİP ETTİ

Kayserispor da ligin ilk haftasında teknik direktörünü değiştirdi. İlk maçta Altay'a 3-0 kaybeden Sarı-Kırmızılı ekip, Yalçın Koşukavak'ın görevine son verdi.

BALOTELLİ KRİZİ

Adana Demirspor da geçen sezon Süper Lig'e yükselen Samet Aybaba'ya 3 hafta sabretti. Balotelli'yi yedek bırakan ve erken oyundan alan Aybaba, bu sebeple gönderildi.

KARAMAN: 3 HAFTADA 2 PUAN

İzmir ekibi Göztepe, 3 haftada 2 puan alabilen Ünal Karaman'la yolları ayırdı. Karaman, geçen sezonun son bölümünde Göztepe'de iyi işler yapmıştı.

ERKEN HAVLU

Aytemiz Alanyaspor da geçen sezon özellikle büyük takımlara karşı oynattığı cesur futbolla alkış toplayan Çağdaş Atan'la 3 hafta çalıştı. Atan, 1 galibiyet ve 2 yenilgili karnesiyle Alanya'ya veda etti.

GALİBİYET ALAMADI

Rizespor da 6 haftada galibiyet göremeyen Bülent Uygun'un görevine son verdi. Uygun, geçen sezon 'düşecek' denilen Rizespor'u kümede tutmuştu.

KOCAMAN İSTİFA ETTİ

Başakşehir'de 8 haftada 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet gören Aykut Kocaman, Karagümrük maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı. Göreve Emre Belözoğlu geldi.

SON 5 MAÇ KAYIP

Yeni Malatyaspor'da son 5 maçtan yenik ayrılan İrfan Buz'la yollar ayrıldı. Buz, 3'lü savunmada ısrar ediyor diye çok eleştirildi.

Bu habere tepkiniz:



04/10/2021 13:03