Türkiye Süper Lig'in üçüncü haftası tamamlandı
30/08/2021
Türkiye Süper Lig,
Türkiye Süper Lig'in üçüncü haftası, pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Haftanın son gününde oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe, Altay'ı deplasman 2-0, Trabzonspor da GZT Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 3-2
Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 2-0
Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 0-1
Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük: 1-0
Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: 5-0
Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 2-2
Kasımpaşa-Galatasaray: 2-2
GZT Giresunspor-Trabzonspor: 0-1
Altay-Fenerbahçe: 0-2