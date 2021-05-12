Türkiye Süper Lig'in zirvesi karıştı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Lider Beşiktaş Fatih Karagümrük'e yenildi. Galatasaray, Yukatel Denizlispor'u yenerek Beşiktaş ile aynı puana ulaştı. Demir Grup Sivasspor'a evinde 2-1 kaybeden Fenerbahçe ise üçüncü sıraya geriledi.

Beşiktaş şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. 10 kişi kalan Fatih Karagümrük'e sahasında 2-1 mağlup olan siyah beyazlılar, bu sonuçla 81 puanda kaldı.

Galatasaray zirveyi yakaladı

Galatasaray şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Yukatel Denizlispor'u 4 - 1 yenen sarı kırmızılı takım, lider Beşiktaş ile puanları eşitledi.

Sarı-kırmızılılar, zirve yarışındaki rakiplerinin kaybetmesiyle lider Beşiktaş'ı yakaladı ve 2. sıraya yükseldi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Halil Dervişoğlu, Ryan Babel ve Mustafa Muhamed'den geldi.

Fenerbahçe fırsat tepti

Şampiyonluk yolundaki kritik maçta Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler lider Beşiktaş'ın mağlup olduğu haftada büyük bir fırsat teperek sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e yenildiği haftada liderlik için büyük bir fırsatı kaçırdı ve 79 puanla 3. sıraya geriledi.

Üç takım arasındaki puan durumu şu şekilde oluştu:

1- Beşiktaş 81 | +44 Averaj

2- Galatasaray 81 | +42 Averaj

3- Fenerbahçe 79 | +30 Averaj

Beşiktaş ligin son haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak, Galatasaray ise sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise son haftada kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Erzurumspor ve MKE Ankaragücü küme düştü

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü de lige veda etti.

Son haftayı bay geçecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.

Deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen MKE Ankaragücü de averajla kümede kalma mücadelesi veren rakipleri Gençlerbirliği ve Hes Kablo Kayserispor'un gerisinde kalarak TFF 1. Lig'e düştü.

Sonuçlar

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 3-1

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: 0-0

Gaziantep-Çaykur Rizespor: 4-5

Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: 1-1

Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 1-4

Beşiktaş-Fatih Karagümrük: 1-2

Gençlerbirliği-Göztepe: 5-3

Puan durumu

Süper Lig'de 41. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

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12/05/2021 09:05