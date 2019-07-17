Türkiye Süper Lig'inde fikstür çekildi

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstürü belli oldu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine göre sezonun ilk haftasının programı şöyle:



Konyaspor-MKE Ankaragücü

Sivasspor-Beşiktaş

Denizlispor-Galatasaray

Kayserispor-Alanyaspor

Göztepe-Antalyaspor

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Trabzonspor

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

Fenerbahçe-Gazişehir

DERBİ TARİHLERİ

Sezonun 3. haftasında Fenerbahçe - Trabzonspor, 6. hafta Trabzonspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe, 9. hafta Beşiktaş-Galatasaray, 13. hafta Trabzonspor - Galatasaray ve 16. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri oynanacak.