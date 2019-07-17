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Türkiye Süper Lig'inde fikstür çekildi

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17/07/2019

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Türkiye Süper Lig'inde fikstür çekildi

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstürü belli oldu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine göre sezonun ilk haftasının programı şöyle:

Konyaspor-MKE Ankaragücü
Sivasspor-Beşiktaş
Denizlispor-Galatasaray
Kayserispor-Alanyaspor
Göztepe-Antalyaspor
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Trabzonspor
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
Fenerbahçe-Gazişehir 

DERBİ TARİHLERİ

Sezonun 3. haftasında Fenerbahçe - Trabzonspor,  6. hafta Trabzonspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe, 9. hafta Beşiktaş-Galatasaray, 13. hafta Trabzonspor - Galatasaray ve 16. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri oynanacak.

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TAGS: Süper Lig, fikstür, Cemil Usta Sezonu, spor, haber
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