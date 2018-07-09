Türkiye Süper Lig'inde fikstür çekildi (İşte derbi tarihleri)

Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir süre kala fikstür çekimi ile merak edilen konular arasında derbi tarihleri yer alıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş derbi tarihleri spor severler tarafından merak ediliyor. Peki bu sezonun derbi tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar

Derbi tarihleri merakla takip edilirken fikstür çekiminin ardından bu sezonun derbi tarihleri de internette en çok aranan konular arasında yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'de, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Planlamaya göre Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 23 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 25, 26, 27, 28 Ocak 2019'de başlayacağı sezon, 26 Mayıs 2019'da oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek

İŞTE 2018 - 2019 SEZONUNUN DERBİ TARİHLERİ

4. Hafta Trabzonspor - Galatasaray

6. Hafta Fenerbahçe -Beşiktaş

11. Hafta Galatasaray Fenerbahçe

13. hafta Trabzonspor - Fenerbahçe

14. hafta Beşiktaş - Galatasaray

16. hafta Beşiktaş - Trabzonspor