Türkiye Süper Liginin en çok kazanan futbolcuları belli oldu: Zirveyi 4 futbolcu paylaştı

TÜRK FUTBOLU İÇİN YÜKSEK BEDELER

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde yaptığı transferler büyük ses getirdi. Beşiktaş, Immobile ve Rafa Silva hamlesi yaparken Galatasaray, Osimhen transferiyle büyük ses getirdi. Fenerbahçe ise En-Nesyri ve Saint-Maximin gibi yıldızları kadrosuna kattı. Yaz transfer sezonunda oyunculara ödenen yüksek bonservislerin yanı sıra maaşlar da dikkat çekti. İşte Süper Lig’in en çok kazanan 10 futbolcusu…



Beşiktaş - Ciro Immobile: 6 milyon euro (KAP)



Beşiktaş - Rafa Silva: 6 milyon euro (KAP)



Galatasaray - Victor Osimhen: 6 milyon euro (KAP)



Galatasaray - Mauro İcardi: 6 milyon euro (KAP)



Fenerbahçe - Fred: 5 milyon euro (Sports Digitale)



Fenerbahçe - Sofyan Amrabat: 4.5 milyon Euro



Fenerbahçe - Edin Dzeko: 4.2 milyon euro (KAP)



Fenerbahçe - Dusan Tadic: 4.2 milyon euro (KAP)



Fenerbahçe - Youssef En-Nesyri: 4 milyon euro (Capology)



Başakşehir - Krzysztof Piatek: 3.5 milyon euro (Capology)

