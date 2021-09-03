Türkiye, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı teyakkuzda

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne şu ana kadar ulaşmış herhangi bir kirliliğin söz konusu olmadığını ve sınırlarla ilgili bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

Suriye kaynaklı petrol sızıntısı Doğu Akdeniz'i tehdit ediyor.

Rüzgarın ve deniz akıntılarının yönlendirmesiyle ilerleyen petrol sızıntısı henüz Türkiye sahillerine ulaşmadı ancak risk sürüyor.

"Şu anda ülkemize ulaşmış herhangi bir kirlilik yok"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısıyla ilgili konuştu.

İstanbul'da açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

''Geçtiğimiz pazartesi sabahından itibaren teyakkuz halindeyiz. Ülkemizin Suriye sınırından 110 kilometre güneyinde bir elektrik santralinden petrol sızıntısı oldu bu da Akdeniz'e doğru yayılmaya başladı. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıyılarını, denizlerini koruma altına aldık ama şu anda ülkemize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaşmış herhangi bir kirlilik yok''

"Bütün tedbirlerimizi aldık"

Bakan Karaismailoğlu, alınan tedbirler ve son durum hakkında ayrıntılı bilgi verdi, Türkiye'nin bütün tecrübesini bu konuya aktardığının altını çizdi.

"Bütün tedbirlerimizi aldık römorkörlerimiz, teknelerimiz, kirlilikle mücadele gemilerimiz bölgede. Özellikle bu sabah itibarıyla da 13 tır kirlilikle mücadele araçlarımız, ekipmanlarımız, malzemelerimiz İskenderun'a ulaştılar, sınırları çevirdik kirliliğin ülkemize ulaşmaması için."

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03/09/2021 11:03