Türkiye, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı teyakkuzda

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye ve KKTC'ye şu ana kadar ulaşmış herhangi bir kirliliğin söz konusu olmadığını ve sınırlarla ilgili bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

''Geçtiğimiz pazartesi sabahından itibaren teyakkuz halindeyiz. Ülkemizin Suriye sınırından 110 kilometre güneyinde bir elektrik santralinden petrol sızıntısı oldu bu da Akdeniz'e doğru yayılmaya başladı. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıyılarını, denizlerini koruma altına aldık ama şu anda ülkemize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaşmış herhangi bir kirlilik yok. Bütün tedbirlerimizi aldık, römorkörlerimiz, teknelerimiz, gemilerimiz bölgede özellikle bu sabah itibarıyla da 13 tır kirlilikle mücadele araçlarımız, ekipmanlarımız, malzemelerimiz İskenderun'a ulaştılar, sınırları çevirdik kirliliğinin ülkemize ulaşmaması için.''

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02/09/2021 21:17