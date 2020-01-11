Türkiye Tarım Bakanlığı devrede

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Su Temin projesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendi." dedi.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kıbrıs isale hattındaki kopuklukla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma olduğu gözlemlendi. Bir aya kadar bu işin çözülmesi talimatını verdim, Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok."

11/01/2020 13:19