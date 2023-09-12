Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı bu akşam KKTC’ye geliyor

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve beraberindeki heyet bu akşam KKTC’ye geliyor.

Bu akşam saat 19.00’da KKTC’ye varması beklenen Yumaklı ve beraberindeki heyet yarın saat 10.00’da Concorde Hotel’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı’na” katılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak toplantıda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın birer konuşma yapması bekleniyor.

Toplantının ardından saat 14.30’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan gerçekleşecek görüşmede, Çavuş ve Yumaklı önce baş başa görüşecek ardından heyetler arası toplantıya geçilecek.

Yumaklı ve beraberindeki heyetin temaslarını tamamlamasının ardından akşam saat 19.00’da adadan ayrılması bekleniyor.