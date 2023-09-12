Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı KKTC’ye geldi

ads ads ads ads
12/09/2023

ads
Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı KKTC’ye geldi

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı KKTC’ye geldi. Yumaklı’yı Ercan Havalimanı’nda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş karşıladı.

İbrahim Yumaklı ve beraberindeki heyet yarın düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Su ve Toprak Kaynakları Master Palanı Açılış Toplantısı’na katılacak. Yumaklı KKTC'de bulunduğu sürede bazı temaslarda da bulunacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile de bir araya gelecek Yumaklı’nın yarın akşam saat 19.00’da adadan ayrılması bekleniyor.

12/09/2023 20:02
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı KKTC’ye geldi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.