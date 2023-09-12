Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı KKTC’ye geldi

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı KKTC’ye geldi. Yumaklı’yı Ercan Havalimanı’nda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş karşıladı.

İbrahim Yumaklı ve beraberindeki heyet yarın düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Su ve Toprak Kaynakları Master Palanı Açılış Toplantısı’na katılacak. Yumaklı KKTC'de bulunduğu sürede bazı temaslarda da bulunacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile de bir araya gelecek Yumaklı’nın yarın akşam saat 19.00’da adadan ayrılması bekleniyor.