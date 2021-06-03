Türkiye Ticaret Bakanı Muş KKTC'ye geldi

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün KKTC’ye geldi.

Muş, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla adada temaslar yapacak ve protokol imzalayacak.

KKTC’deki temasları çerçevesinde Muş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sonrasında Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakanı Ersan Saner ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile görüşecek.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile görüşmesinin ardından, Arklı ve Muş, TC-KKTC İş Birliği Protokolü’nü imzalayacak.

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03/06/2021 11:52