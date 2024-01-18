Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC’de temaslarda bulunacak

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18/01/2024

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Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC’de temaslarda bulunacak

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın KKTC’de temaslarda bulunacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüşecek olan Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-KKTC 12’inci Ortak Komite Toplantısı’na da katılacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel, Ömer Bolat’ı kabul edecek.  Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temaslarının ardından akşam saatlerinde KKTC’den ayrılacak.

18/01/2024 15:22
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TAGS: haber, kıbrıs# Ömer Bolat
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