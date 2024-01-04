Türkiye Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından 19. hafta maçları başlıyor. İşte ayrıntılar ve program

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04/01/2024

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Türkiye Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından 19. hafta maçları başlıyor. İşte ayrıntılar ve program

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, yarın oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Kalyon)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

6 Ocak Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)

7 Ocak Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

04/01/2024 18:36
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TAGS: Türkiye Trendyol Süper Lig’e verilen aranın ardından 19. hafta maçları başlıyor. İşte ayrıntılar ve program
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, Washington Wizards'ı 130-126 mağlup etti.NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Hawks, deplasmanda Wizards'ı 4 sayı farkla geçti. Hawks'ta Trae Young 40 sayı ve 13 asistle, Dejounte Murray ise 32 sayıyla oynadı. Wizards'ta ise Kyle Kuzma, 38 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı. Cedi'den 5 sayı Boston Celtics, deplasmanda San Antonio Spurs'ı 134-101 mağlup etti. Celtics'te Jayson Tatum 25 sayı, Jaylen Brown ise 24 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Spurs'ta Devin Vassell 22 sayı, Victor Wembanyama ise 21 sayı attı. San Antonio Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 5 sayı, 2 asist ve 1 top çalma ile oynadı. Sonuçlar: New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 129-109 Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 124-108 San Antonio Spurs-Boston Celtics: 101-134 Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 92-123 Phoenix Suns-Orlando Magic: 112-107 Washington Wizards-Atlanta Hawks: 126-130
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