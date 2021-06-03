Türkiye, Turuncu Listede!
Türkiye, Turuncu renk kodu listesinde yer aldı.
03/06/2021
Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ülkeye giriş çıkış kriterlerini açıkladı. Türkiye, Turuncu renk kodu listesinde yer aldı.
Türkiye üzerinden KKTC'ye giriş yapmak isteyenler için kriterler şöyle:
TURUNCU;
- AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
- Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.
- Karantinasız giriş
- AŞISIZ;
- Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.
- 10 Gün karantina.
DİĞER ÜLKELER
SARI;
- AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
- Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu
- Karantinasız giriş
- AŞISIZ;
- Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu
- 7 Gün Karantina.
YEŞİL;
- AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
- Kısıtlama yok.
- AŞISIZ;
- Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.
GRİ;
- Girişler, bireysel başvuru ile, özel izne tabi.
03.06.2021-10.06.2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) ülkeye ada dışı giriş kriterleri aşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır.