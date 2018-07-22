Türkiye tutumunu değiştirmezse müzakerelerin yeniden başlamasına Rumlardan veto

Lefkoşa Üniversitesi/IMR tarafından, gerçekleştirilen ankete katılan her 4 kişiden 3’nün, Türkiye’nin tutumunu değiştirmemesi durumunda Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamaması gerektiği yönünde görüş beyan ettiği belirtildi.

Simerini gazetesi Lefkoşa Üniversitesi/IMR tarafından, temmuz ayı içerisinde, 18 yaş üzeri toplam 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına yer verdi.

Habere göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’ya gelişinin Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini yaratıp yaratmayacağı şeklindeki soruya yüzde 58’i “evet”, yüzde 31’i “hayır”, yüzde 11’i ise “bilmiyorum/yanıt yok” cevabı verdi.

Türkiye’nin, ordunun ve garantilerin kalması şeklindeki tezlerinde ısrarlı olması durumunda müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini düşünüp düşünmedikleri şeklindeki soruya ise yüzde 76’sı “hayır” (başlamaması gerektiğini), yüzde 21’i “evet” (başlaması gerektiğini), yüzde 3’ü ise “bilmiyorum/yanıt yok” şeklinde yanıt verdi.

Müzakerelerin yeniden başlaması durumunda bunun Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi şeklindeki görüşe yüzde 63’ü “evet, yüzde 32’si “hayır”, yüzde 5’i ise “bilmiyorum/yanıt yok” cevabını verdi.

Müzakerelerin yeniden başlaması durumunda Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki faaliyetlerini sona erdireceğini düşünüyor musunuz sorusuna yüzde 83’ü “hayır” , yüzde 13’ü “evet”, yüzde 4’ü ise “bilmiyorum/yanıt yok” yanıtını verdi.

Guterres çerçevesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında ortak bir zemin bulunabileceğine inanıyor musunuz? sorusuna yüzde 68’i “hayır”, yüzde 25’i “evet”, yüzde 7’si “bilmiyorum/yanıt yok” şeklinde görüş ortaya koydu.

“ÖNEM TAŞIYAN KELİMELER” SÖZLÜĞÜ

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecilere yönelik olarak AGİT’in girişimiyle hazırlanan “Önem Taşıyan Kelimeler” sözlüğünü ise ankete katılanların yüzde 51’i “kabul edilemez”, yüzde 15’i “kötü”, yüzde 13’ü “iyi”, yüzde 1’i “mükemmel” olarak nitelendirirken , yüzde 19’u ise “bilmiyorum/yanıt yok” yanıtını verdi.

Gazeteciler için hazırlanan sözlüğe ilişkin faaliyeti nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna ise yüzde 62’si “yanlış”, yüzde 18’i “doğru” , yüzde 10’u “ne yanlış ne de doğru” şeklinde değerlendirdi, yüzde 10’u ise “bilmiyorum/ yanıt yok” şeklinde cevap verdi.

AGİT’in bu hassas konuya müdahil olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna, yüzde 35’i “olumsuz”, yüzde 25’i “olumlu”, yüzde 24’ü “ne olumlu ne olumsuz”, yüzde 16’sı “bilmiyorum/yanıt yok”, Rum gazetecilerin bu sözlüğü benimseyeceğine inanıyor musunuz sorusu karşısında ise yüzde 50’si “hayır”, yüzde 14’ü “evet”, yüzde 5’i “kısa bir zaman için evet”, yüzde 16’sı “tam değil”, yüzde 15’i ise “bilmiyorum/yanıt yok” yanıtını verdi.

Sözlüğün tarihi gerçekliği çarpıttığı görüşüne yüzde 64’ü “evet”, yüzde 21’i “hayır” , yüzde 15’i “bilmiyorum/yanıt yok” şeklinde yanıt verdiğini yazan gazete sözlüğün, gazeteciler için bir çeşit sansür olup olmadığı sorusuna ise ankete katılanların yüzde 48’i “evet”, yüzde 36’sı “hayır”, yüzde 16’sı ise “bilmiyorum/yanıt yok” cevabını verdiğini belirtti.