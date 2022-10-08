Türkiye, UEFA sıralamasında yükseldi

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, haftayı 2-0 'lık AEK Larnaca galibiyeti ile kapatırken, diğer temsilcimiz Trabzonspor Monaco deplasmanından 3- 1 yenilgi ile döndü.

Konferans Ligi'nde yer alan Medipol Başakşehir, RFS ile golsüz berabere kalırken, Sivasspor Kosova ekibi Ballkani'ye sahasında 4-3 mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından, Türkiye UEFA sıralamasında 1 basamak yükselerek 18. sıraya yerleşti.

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08/10/2022 10:03