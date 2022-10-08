Türkiye, UEFA sıralamasında yükseldi

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta sona erdi. Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un aldığı sonuçların ardından, Türkiye UEFA ülke sıralamasında bir basamak atladı.

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08/10/2022

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Türkiye, UEFA sıralamasında yükseldi

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, haftayı 2-0 'lık AEK Larnaca galibiyeti ile kapatırken, diğer temsilcimiz Trabzonspor Monaco deplasmanından 3- 1 yenilgi ile döndü.

Konferans Ligi'nde yer alan Medipol Başakşehir, RFS ile golsüz berabere kalırken, Sivasspor Kosova ekibi Ballkani'ye sahasında 4-3 mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından, Türkiye UEFA sıralamasında 1 basamak yükselerek 18. sıraya yerleşti.

08/10/2022 10:03
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TAGS: Türkiye, UEFA
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