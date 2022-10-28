Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişte

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları sona erdi.

Kupa 2'de Rennes karşısında 3-0'dan geri dönen Fenerbahçe sahadan 3-3'lük skorla ayrıldı. Aynı saatte başlayan maçta ve gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Medipol Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise Kızılyıldız deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndü. Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor, konuk ettiği CFR Cluj'u 3-0'lık skorla devirdi ve Konferans Ligi'nde bir üst turu garantiledi.

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- Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada?

Dört takımımızın aldığı sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanındaki yükselişini sürdürdü. Haftaya 14. sırada giren Türkiye 2 basamak atladı.

Türkiye, UEFA turnuvalarında bu hafta yapılan maçların ardından ülke puanı klasmanında 12. sıraya yerleşti.



UEFA ÜLKE PUANI KLASMANI

10. Avusturya 33,6

11. Sırbistan 31,375

12. Türkiye 28,9

13. Norveç 28,75

14. Çekya 28,55

15. Ukrayna 28,5

16. İsviçre 28,425

17. Danimarka 26,625

18. Rusya 26,215

19. Hırvatistan 25,4

20. Yunanistan 25,225

- Şampiyonlar Ligi yolu



Avrupa'ya bu sezon 4 takım gönderen Süper Lig, sezonu 15 veya üstünde tamamlaması yeniden 5 takımla temsil edilecek.

Türkiye, sezonu 12. sırada bitirmesi durumunda 2024/2025 sezonunda yeniden Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilecek.

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28/10/2022 10:42