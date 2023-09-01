Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 4 basamak yükseldi

Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki yükselişi sürüyor. UEFA organizasyonlarında elemeler tamamlanırken, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Yukatel Adana Demirspor çıktıkları toplam 24 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 4 ekibimizden sadece Yukatel Adana Demirspor, Avrupa'ya veda etti.

Avrupa maçları öncesi UEFA ülke sıralamasında 26.600 puanla 13. sırada yer alan Türkiye; alınan iyi sonuçların ardından 32,850 puana yükseldi.

İskoçya'nın iki ekibi elendi

Ülke puanında geçtiğimiz hafta geride bıraktığımız İskoçya'nın 5 temsilcisinden 2'si Avrupa'ya veda etti. İskoçya'dan Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Glasgow Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Diğer taraftan Hibernian ve Hearts, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti.

Aberdeen ise UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti ancak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Böylece en yakın takipçimiz İskoçya'dan da 3 temsilci kaldı.

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024-2025 sezonunun Süper Lig şampiyonu, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 89.178

2- İspanya: 75.989

3- İtalya: 71.712

4- Almanya: 69.767

5- Hollanda: 55.100

6- Fransa: 52.331

7- Portekiz: 48.316

8- Belçika: 38.600

9- TÜRKİYE: 32.600

10- İskoçya: 31.650

11- Avusturya: 30.000

12- İsviçre: 29.775

13- Sırbistan: 27.375

14: Danimarka: 26.950

15: Norveç: 26.625