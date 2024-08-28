Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu bugün KKTC’ye geliyor
Uraloğlu, programı kapsamında, devlet ve hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunacak.
28/08/2024
Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün KKTC’ye geliyor.
Uraloğlu, programı kapsamında, devlet ve hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunacak.
Bunun yanında, Uraloğlu, saat 15.00’te Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Lefkoşa-Girne ana yolu bağlantı noktasına inşa edilecek yonca kavşağı için temel atma törenine katılacak.
Bakan Uraloğlu’nun ziyaretinin günübirlik olması bekleniyor.28/08/2024 08:37