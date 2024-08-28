Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu bugün KKTC’ye geliyor

Uraloğlu, programı kapsamında, devlet ve hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunacak.

ads ads ads ads
28/08/2024

ads
Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu bugün KKTC’ye geliyor

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün KKTC’ye geliyor.

Uraloğlu, programı kapsamında, devlet ve hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunacak.

Bunun yanında, Uraloğlu, saat 15.00’te Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Lefkoşa-Girne ana yolu bağlantı noktasına inşa edilecek yonca kavşağı için temel atma törenine katılacak.

Bakan Uraloğlu’nun ziyaretinin günübirlik olması bekleniyor.

28/08/2024 08:37
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.