Türkiye ve AB Arasında Yeni Bir Diyalog Dönemi Başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ay sonunda düzenlenecek olan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılacak. Bu davet, Türkiye için 2019 yılından sonra, beş yıllık bir aranın ardından gelen ilk davet olma özelliğini taşıyor.

TC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB’nin Türkiye’ye yönelik bu olumlu yaklaşımının sadece bu toplantılarla sınırlı kalmaması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "İlişkilerde mesafe alınması için AB ile her alandaki işbirliği ve diyaloğumuzun sürekli ve sistemli bir zemine oturması ve sürdürülebilir, öngörülebilir şekilde güçlendirilmesi esastır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye ve AB arasında uzun zamandır beklenen bu davet, ilişkilerin yeniden canlandırılması adına önemli bir adım olarak görülüyor. Diyaloğun her zaman önemli olduğunu belirten yetkililer, bu tür adımların sürdürülebilir ve karşılıklı güvene dayalı bir ilişki inşa edilmesine katkı sağlayacağına inanıyor.

Tufan Erhürman, bu gelişmeyi "Diyalog her zaman iyidir…" sözleriyle özetledi ve ilişkilerde yeni bir dönemin kapılarının aralandığına işaret etti.

Bu toplantının ardından, Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.