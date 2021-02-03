Türkiye ve Almanya Savunma Bakanları Doğu Akdeniz’i Görüştü

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Berlin’de Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Akar, "Sayın Bakan ile çok samimi, yapıcı görüşmemiz oldu. Hem iki ülke hem de NATO ve AB çerçevesinde güvenlik ve savunma konuları başta olmak üzere birçok konuyu konuşma fırsatı bulduk." diye konuştu.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer de, Türkiye’nin önemli bir NATO partneri olduğunu ve öyle kalacağını söyledi.

"ALMANYA'YI ARA BULUCU ROLDE GÖRÜYORUM"

Kramp-Karrenbauer, görüşmede zor konuların da ele alındığına işaret etti.

Doğu Akdeniz’deki ihtilafa ilişkin iki NATO ülkesi Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılayan Kramp-Karrenbauer, bu adımın önemli olduğunu ve Akdeniz’de tekrar gerginliğin artmasından kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Akar ile yaptığı görüşme öncesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan savunma bakanlarıyla da görüştüğünü anımsatan Kramp-Karrenbauer, "Tüm tarafların diyalog fırsatını kullanmasını umut ediyorum. Almanya’yı burada ara bulucu bir rolde görüyorum. Akdeniz'de yeni bir gerilimden kaçınmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

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03/02/2021 12:02