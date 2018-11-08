Türkiye ve Arjantin daralmalarla karşılaşacak

Moody’s bugün yayınladığı “Küresel büyüme sıkılaşan küresel likidite ve tırmanan ticaret gerilimi nedeniyle yavaşlayacak” başlıklı raporunda küresel ekonomik büyümenin 2017 ve 2018’de beklenen yüzde 3.3 seviyesinden 2019 ve 2020’de yavaşlayarak yüzde 2.9’un hafif altına düşeceğini belirtti.

Raporda Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte hızla ivme kaybettiğine dikkat çekilerek, “Ekonominin 2019 ortasına kadar her çeyrekte daralacağını tahmin ediyoruz” denildi. Moody’s ekonominin bu yıl yüzde 1.5 büyüdükten sonra gelecek yıl yüzde 2 daralacağını, 2020’de ise yüzde 3 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Moody’s ayrıca ticaret gerilimlerinin arttığı bir ortamda küresel ticarette yavaşlamanın yalnızca ABD ve Çin büyümeleri için değil, aynı zamanda Japonya, Kore ve Almanya gibi açık ekonomiler üzerinde olumsuz etki yapacağını belirtti.

Moody’s Başkan Yardımcısı Madhavi Bokil, “2019’da gelişmiş ekonomilerdeki büyüme yavaşlayacak, ancak güçlü kalmaya devam edecek; G20 gelişmekte olan piyasalardaki büyüme ise zayıf kalacak” dedi.

Raporda, ABD’de ise azalan mali teşvik, destekleyici para politikasının kademeli olarak kaldırılması ve daha fazla kısıtlayıcı ticaret önlemlerinin büyümeyi azaltacağı; euro bölgesinin de büyüme eğiliminde döngüsel yavaşlama göreceği belirtildi.

Moody’s ayrıca merkez bankalarının destekleyici para politikasını kademeli olarak kaldırmasının para birimi alanları dışında da büyük yayılmalara devam edeceğini söyledi.

ABD ve Çin arasındaki ticari ve jeopolitik sürtüşmelerin muhtemelen bir süre daha devam etmesini bekleyen Moody’s, bunun küresel ticaret büyümesini baskılayacağını ve ticaret akışlarını ve tedarik zincirlerini yeniden şekillendireceğini ifade etti.

REUTERS