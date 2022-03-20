‘Türkiye ve Kıbrıs'ta Basın Emekçileri ve Mücadele Yöntemleri’ Paneli Salı Günü

Kıbrıs Türk Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) salı günü “Türkiye ve Kıbrıs'ta Basın Emekçileri ve Mücadele Yöntemleri” isimli panel düzenliyor.

Basın-Sen’den verilen bilgiye göre, KTAMS Barış Salonu'nda yapılacak panel saat 19.00'da başlayacak.

Panelde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Basın İş Yönetim Kurulu Üyesi ve sendika.org yazarı Ali Ergin Demirhan ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir konuşma yapacak.

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20/03/2022 12:12