Türkiye ve Macaristan birbirlerinin aşı sertifikasını tanıyacak
10/05/2021
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın karşılıklı olarak birbirlerinin koronavirüs aşı sertifikasını tanıma kararı aldığını belirtti.
Bakan Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 aşısı uygulanan ve bu konuda sertifikası olan Türk ve Macar vatandaşları, test ve karantina zorunluluğu olmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek" ifadesini kullandı.
Szijjarto, anlaşmanın yarından itibaren yürürlüğüne gireceğini kaydetti.