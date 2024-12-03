Türkiye ve Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu Atina'da gerçekleştirildi

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
03/12/2024

ads
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu Atina'da gerçekleştirildi

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis başkanlığındaki heyetler arasında 2 Aralık 2024 tarihinde Atina'da gerçekleştirdi.

Toplantıda, Ortak Eylem Planı’nda ikili ticarî, ekonomi, ulaştırma, turizm, eğitim, teknoloji, çevre, sağlık ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ilerleme gözden geçirilmiş ve muhtemel işbirliği sahaları istişare edildi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Türkiye ve Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu Atina’da gerçekleştirildi
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

Fidan’dan Schengen açıklaması: Sürecin uzamasının iki nedeni var

HK TÜRKİYE

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’de Schengen vizesine başvuranların oranının yüzde 36 arttığını söyledi. Bakan Fidan, buna karşın ret oranının ise binde 4 oranında artış gösterdiğini kaydetti. Vize başvurularının sonuçlanma süresinin uzamasına da değinen bakan Fidan, bunun iki nedeni olduğunu belirterek, bunların personel yetersizliği ve Batılı ülkelerde göçmenlere yönelik gelişen tavır olduğunu ifade etti.

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.