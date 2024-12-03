Türkiye ve Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu Atina'da gerçekleştirildi
YAYIN TARİHİ:
03/12/2024
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis başkanlığındaki heyetler arasında 2 Aralık 2024 tarihinde Atina'da gerçekleştirdi.
Toplantıda, Ortak Eylem Planı’nda ikili ticarî, ekonomi, ulaştırma, turizm, eğitim, teknoloji, çevre, sağlık ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ilerleme gözden geçirilmiş ve muhtemel işbirliği sahaları istişare edildi.
YAYIN TARİHİ: