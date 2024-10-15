Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları 8 Kasım’da Atina'da biraraya gelecek

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15/10/2024

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Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları 8 Kasım’da Atina'da biraraya gelecek

 Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İle Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, 8 Kasım’da biraraya gelecek.

Reuters’in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, görüşme 8 Kasım tarihinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşecek.

İki ülke dışişleri bakanlarının başkanlığında yapılacak toplantılarda kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge'nin (MEB) belirlenmesine yönelik görüşmeler yapılacak.

15/10/2024 12:29
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TAGS: haber, kıbrıs
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