Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları 8 Kasım’da Atina'da biraraya gelecek
15/10/2024
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İle Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, 8 Kasım’da biraraya gelecek.
Reuters’in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, görüşme 8 Kasım tarihinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşecek.
İki ülke dışişleri bakanlarının başkanlığında yapılacak toplantılarda kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge'nin (MEB) belirlenmesine yönelik görüşmeler yapılacak.15/10/2024 12:29